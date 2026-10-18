اختر كتابك يعود إلى قرّائه.. ثلاثة عناوين متميزة وخصم 40% في مبادرة جديدة للقومي للترجمة

يواصل المركز القومي للترجمة مبادرته التفاعلية "اختر كتابك"، التي تمنح القراء فرصة المشاركة في اختيار الكتاب الذي يرغبون في اقتنائه بخصم استثنائي، استجابةً للإقبال الذي شهدته المبادرات السابقة، وتأكيدًا على أن العلاقة بين الكتاب وقارئه تبدأ أحيانًا من سؤال بسيط: أيُّ كتاب يستحق أن يكون رفيق رحلتك القادمة؟، في إطار اهتمام وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، بتعزيز إتاحة المعرفة وترسيخ ثقافة القراءة.

وتعود المبادرة بثلاثة عناوين متميزة تفتح نوافذ مختلفة على الإنسان والمجتمع؛ من الذاكرة التي تشكّل وعينا بالماضي، إلى النظريات التي تحاول تفسير عالمنا المتغير، وصولًا إلى السرد بوصفه أداة لفهم التجارب الإنسانية واستكشاف ما تخبئه تفاصيل الحياة الاجتماعية. ثلاثة كتب، وثلاث رحلات معرفية، والاختيار هذه المرة متروك للقراء.

يأتي في مقدمة العناوين كتاب "الأطر الاجتماعية للذاكرة" لعالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي موريس هالبواكس، وترجمة ناهد عبد الحميد إبراهيم، الذي يطرح رؤية عميقة للذاكرة الإنسانية، متجاوزًا النظر إليها بوصفها مخزونًا فرديًا من الذكريات، ليكشف عن أطرها الاجتماعية التي تتشكّل داخل العائلة والدين واللغة والطبقة الاجتماعية. ومن خلال مقاربة فلسفية ونفسية للعلاقة بين الحلم واليقظة، يوضح الكتاب كيف يعيد الحاضر ومحيطنا الاجتماعي تشكيل علاقتنا بالماضي، وكيف تسهم الذاكرة الجمعية في بناء الهوية والوعي.

أما كتاب "النظريات المعاصرة في علم الاجتماع" لبيرت ن. آدمز ور. أ. سيدي، وترجمة مصطفى خلف عبد الجواد، فيقدم خريطة فكرية لتطور الفكر السوسيولوجي منذ بدايات القرن العشرين حتى العصر الراهن، مستعرضًا أبرز التيارات النظرية التي أسهمت في تشكيل علم الاجتماع المعاصر، من الوظيفية والماركسية إلى نظريات ما بعد الحداثة والنسوية والعولمة. ويربط الكتاب بين الجذور الفلسفية والمنهجية لهذه النظريات والتحولات الاجتماعية الحديثة، في عرض يجمع بين التحليل النقدي والوضوح، ويمنح الطلاب والباحثين أداة مهمة لفهم تعقيدات المجتمع المعاصر.

ويكتمل المشهد بكتاب "تطبيق السرد في البحث الاجتماعي.. المداخل الكمية والكيفية" لجين إليوت، ترجمة ربيع كردي، ومراجعة عبد الرحمن محمد رضا الرافعي، الذي يستكشف إمكانات السرد في تفسير الظواهر الاجتماعية وتحليل الخبرات الإنسانية وبناء المعنى من قلب البيانات. ويتناول الكتاب سبل توظيف القصص والخبرات الشخصية في البحث الاجتماعي، والجمع بين المناهج الكمية والكيفية، وفهم الهوية والعمليات الاجتماعية، إلى جانب الأبعاد الأخلاقية والسياسية لاستخدام السرد ودور الباحث في عرض النتائج وتفسيرها. كما يضم معجمًا لمجموعة من المصطلحات الاجتماعية، بما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين وطلاب علم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

ويُفتح باب التصويت أمام الجمهور يومي الأحد ١٨ والاثنين ١٩ أكتوبر، من خلال تعليقات القراء، على أن يُطرح الكتاب الفائز بخصم ٤٠٪ خلال الفترة من الثلاثاء الموافق ٢٠ أكتوبر حتى الخميس الموافق ٢٢ أكتوبر، وذلك بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة بدار الأوبرا المصرية.

وتؤكد المبادرة حرص المركز على بناء علاقة أكثر قربًا وتفاعلًا مع جمهوره، لا تقتصر على إتاحة الكتب، بل تمتد إلى إشراك القراء في الاختيار، ومنحهم مساحة حقيقية للتعبير عن اهتماماتهم المعرفية. فلكل قارئ شغف يقوده إلى كتاب، ولكل كتاب عالم ينتظر من يكتشفه؛ وربما يكون تعليق واحد بداية رحلة جديدة بين قارئ وكتاب لم يكن يعرف بعد أنه يبحث عنه.