استشهاد طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قظاع غزة

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استُشهدت طفلة فلسطينية ، اليوم الأحد، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص صوب خيام النازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد الطفلة متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال الحي.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة تجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وفي ذات السياق ، أصيب صيادان بشظايا قنبلة ألقتها مسيّرة للاحتلال في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.