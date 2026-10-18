صندوق النقد الدولي يشيد بالسياسات المالية والنقدية في كوريا الجنوبية

أشادت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم الأحد بمزيج السياسات المالية والنقدية الذي تتبناها الحكومة الكورية الجنوبية بما في ذلك خطتها لإنشاء صندوق للاستجابة المستقبلية.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في سول أن جورجييفا أشارت إلى أن صندوق النقد الدولي رفع بشكل ملحوظ توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي، معتبرة أن المزيج الحالي من السياسات الذي يجمع بين سياسة نقدية متشددة باعتدال وسياسة مالية محايدة يعد مناسبا للظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضافت جورجييفا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - أن تخصيص الفوائض المالية لصالح صندوق الاستجابة المستقبلية دون التسبب في ضغوط إضافية على السياسة النقدية من شأنه أن يوفر احتياطيا ماليا يساعد البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية، وذلك خلال اجتماعها مع نائب رئيس الوزراء وزير المالية الكوري الجنوبي لي هيونج إيل في العاصمة التايلاندية (بانكوك) على هامش اجتماعات اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية التابعة للصندوق.

وقد وقع الجانبان خطاب نوايا لمواصلة التعاون بشأن مشاركة كوريا الجنوبية في المركز العالمي للذكاء الاصطناعي التابع لصندوق النقد الدولي إلى جانب تعزيز المبادرات المتعلقة بتنمية القدرات.