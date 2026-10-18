مصرع وإصابة 53 شخصا جراء حادث دهس بأحد المعابد الهندية

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم /الأحد/، مصرع 14 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء حادث دهس بأحد المعابد في ولاية "ماديا براديش".

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية، أن شاحنة مسرعة اندفعت على منحدر بعدما فقد قائدها السيطرة عليها واقتحمت نقطة أمنية كانت مقامة بجانب المعبد واصطدمت ببوابته الرئيسية ودهست جزءا من الحشود المتجمعة داخله.

وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن حزنه العميق إزاء الحادث، معلنا صرف تعويضات مالية لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين الذين قال إنه سيتم علاجهم على نفقة الحكومة.