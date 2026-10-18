إقليم إيطالي يغري المصريين بـ30 ألف يورو.. ما هي شروط الإقامة؟

يتجه اهتمام عدد كبير من المصريين الباحثين عن فرص للهجرة والعمل أو الاستثمار في الخارج إلى إقليم توسكانا الإيطالي، بعد إعلانه عن حوافز مالية لجذب سكان جدد إلى قراه الجبلية.

وبحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز عربية"، تتراوح قيمة الدعم المقدم من حكومة الإقليم بين 10 آلاف و30 ألف يورو، للراغبين في الانتقال للإقامة في قرى صغيرة جبلية يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة.

ويأتي توسكانا ضمن عدة وجهات تجذب المصريين، منها إقليم سردينيا الإيطالي ودولة غويانا ذات الاقتصاد النفطي الصاعد، إلا أن برنامج توسكانا يعد الأبرز حالياً.

ماذا تقدم توسكانا؟

توفر السلطات في توسكانا منحة تتراوح بين 10 و30 ألف يورو لأي أجنبي، بما في ذلك المصريون، بشرط أن تغطي المنحة 50% فقط من تكلفة شراء عقار أو إقامة مشروع، وأن يكون العقار في إحدى البلدات الجبلية المستهدفة.

شروط الحصول على المنحة

أوضح عمرو الخولي، عضو رابطة وكلاء السياحة والسفر، أن برنامج "الإقامة في المناطق الجبلية" الذي أطلقته سلطات توسكانا في 2024 يهدف بالأساس لمواجهة تراجع السكان وتنشيط المجتمعات الجبلية، وليس منح إقامة تلقائية.

وأضاف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن البرنامج يقدم الدعم للمساعدة في شراء عقار سكني،بشرط: استخدامه كسكن أساسيالالتزام بمتطلبات الإقامة المحددة.

امتلاك تصريح إقامة إيطالي طويل الأمد لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.

أن يكون المتقدم مقيماً بالفعل في إيطاليا وقت التقديم.

من جانبه، كشف رشدي الحصري، مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج، عن إطلاق برنامج جديد في نهاية 2025 لدعم إقامة الأجانب في المناطق الأقل كثافة، وتم إعلان نتائجه في ديسمبر الماضي، مع استمرار فتح باب التقديم في دورات جديدة بعد مراجعة الشروط.

وأشار إلى أن الحوافز لا تقتصر على السكن، بل تشمل أيضاً منحاً دراسية تقدمها هيئة دعم الطلاب للالتحاق بجامعات ومعاهد الإقليم، وتختلف قيمتها حسب الوضع الاقتصادي للطالب ومكان إقامته، وتتضمن إعفاءات من الرسوم والخدمات الجامعية.

وأكد الحصري أن هناك إقبالاً متزايداً من المصريين منذ العام الماضي، مع تزايد الاستفسارات وتقديم استمارات البيانات، لافتاً إلى أن دور شركات الإلحاق يتمثل في المساعدة على استخراج تصاريح الإقامة في إيطاليا أولاً، واستيفاء باقي الشروط الخاصة بالدراسة والعمل.