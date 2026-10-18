رنجة وذبيحة كاملة.. ضبط 2.7 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

واصلت محافظة الغربية حملاتها الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول المنتجات الغذائية خلال احتفالات مولد السيد البدوي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة على الأغذية المتداولة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين وزوار المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة لمديرية الطب البيطري بالغربية، بالتعاون مع مباحث التموين، عن ضبط 2.7 طن من المضبوطات، تضمنت 2.4 طن من أسماك الرنجة المدخنة المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبيحة كاملة تزن نحو 300 كجم جرى ذبحها خارج المجازر الحكومية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر قانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإعدام الذبيحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع كفاءة الخدمات

وأكدت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال احتفالات مولد السيد البدوي، وإحكام الرقابة على تداول اللحوم والمنتجات الغذائية، والتعامل مع المخالفات وفقًا للإجراءات القانونية، حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.