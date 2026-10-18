"فاكوندو بيرنال" لاعب ريال بيتيس يعتذر لجماهير الفريق بعد طرده أمام برشلونة في الدوري الإسباني

قدم الأوروجوياني فاكوندو بيرنال لاعب ريال بيتيس اعتذاره لجماهير الفريق، عقب تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمس السبت ضد برشلونة ضمن مباريات الدوري الإسباني، وذلك عقب شجاره مع لاعب برشلونة لامين يامال.

وطُرِد بيرنال في الدقيقة 54 من المباراة إثر شجار مع لامين يامال لينتهي الأمر باعتداء الأوروجوياني عليه ليتم طرده وحرمان فريقه من إنهاء المباراة بصفوف مكتملة، لتنتهي لصالح برشلونة بنتيجة 5-2.

وعقب انتهاء المباراة بالخسارة الكبيرة لريال بيتيس على ملعبه ووسط جماهيره، قدم بيرنال اعتذاراً للنادي وجماهيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "أريد الاعتذار لزملائي وجماهير ريال بيتيس على ترك الفريق منقوصًا .. عادةً لا أتصرف على هذا النحو، وكان ينبغي عليّ السيطرة على نفسي في تلك اللعبة.. أتحمل المسؤولية، ولن يتكرر ذلك مجدداً".