افتتاح مكتب تمثيل للرقابة المالية بمركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية

افتتح اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابة عن الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، مكتب تمثيل الرقابة المالية بمركز خدمات المستثمرين بالإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويُعد المكتب أول مكتب تمثيل للهيئة العامة للرقابة المالية خارج القاهرة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4049 لسنة 2025، بشأن إنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة.

طلبات إجراءات تمويل الشركات

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المكتب سيتيح تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات، بما في ذلك زيادة رؤوس الأموال ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، مع التوسع تدريجيًا في الخدمات المقدمة.

وشدد المهندس أيمن عطية على أهمية المكتب في تعزيز التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

من جانبه، أوضح اللواء ياسر عباس أن مركز خدمات المستثمرين يضم مكاتب لنحو 35 وزارة وهيئة، ويقدم خدماته لآلاف الشركات والمستثمرين في الإسكندرية والبحيرة ومطروح، بما ييسر الإجراءات من تأسيس الشركات حتى بدء الإنتاج.

وأضاف اللواء ياسر عباس أن افتتاح المكتب يمثل إضافة إلى منظومة الخدمات المقدمة بالمركز، ويعزز التسهيلات المتاحة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم الاستثمار ويعظم إسهامه في الاقتصاد الوطني.