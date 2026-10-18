مجلس التعاون الخليجي يطالب بموقف دولي واضح تجاه هجمات الحوثيين

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف دولي واضح إزاء ما وصفه بجرائم ميليشيا الحوثي.

وقال الأمين العام إنه لا يمكن إغفال الاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أهمية تحمّل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه التطورات الأمنية في المنطقة.

كما شدد على ضرورة إلزام إيران بالقانون الدولي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن المنطقة واستقرارها، داعيًا إلى موقف دولي واضح للتعامل مع هذه التحديات.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأجيل انعقاد القمة الخليجية الأوروبية، والتي كان مقررا لها يوم 24 أكتوبر الجاري.

وقال البديوي، في بيان له: “نظرا لاستمرار الفصائل اليمنية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وحرصا على سلامة الوفود المشاركة، تعلن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية، المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 أكتوبر 2026م، إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي”.

وشدد الأمين العام على عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة، بما يخدم أهدافهما طويلة المدى في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين، وبما يحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهما.​