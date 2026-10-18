جامعة العاصمة تعزز تعاونها مع جامعة فوكوي اليابانية في إعداد المعلمين

بحثت جامعة العاصمة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة فوكوي اليابانية في مجال إعداد المعلمين وتطوير البرامج التربوية المهنية، بالتزامن مع انطلاق الدراسة بالدفعة الثانية من البرنامج الدولي للدبلوم المهني في التربية، تخصص «أنشطة التعلم الشامل (التوكاتسو)»، بكلية التربية بالجامعة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور حسام حمدي عبد الحميد عميد كلية التربية بجامعة العاصمة، وفدًا أكاديميًا من جامعة فوكوي اليابانية، لبحث آليات دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في إعداد المعلمين والاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير الممارسات التعليمية والتربوية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، اهتمام الجامعة بتعزيز شراكاتها الأكاديمية الدولية والانفتاح على التجارب التعليمية المتميزة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر مؤهلة لمواكبة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة فوكوي يمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرات الأكاديمية الدولية وجهود تطوير التعليم بالجامعة، موضحًا حرص الجامعة على دعم البرامج التعليمية التي تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة للارتقاء بجودة مخرجات التعليم وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي الدُّوَليّ.

من جانبه.. أكد الدكتور حسام حمدي اعتزاز كلية التربية بالشراكة الأكاديمية مع الجانب الياباني، مشيرًا إلى أن استمرار البرنامج وانطلاق دفعته الثانية يعكسان أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة إعداد المعلمين، ويتيحان فرصًا أوسع لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التعليمية المتقدمة.

وأوضح أن البرنامج الدولي للدبلوم المهني في التربية، تخصص «أنشطة التعلم الشامل (التوكاتسو)»، يمثل إحدى صور الانفتاح الأكاديمي الدولي للجامعة، ويستهدف تطوير المهارات المهنية والتربوية للمعلمين، من خلال التكامل بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بما يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في التعليم ومتطلبات سوق العمل.

حضر اللقاء الدكتور محمود محمد ذكي وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة لبنى شهاب منسق البرنامج، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تنفيذه، وهم الدكتورة مروة سعيد، والدكتور محمود فوزي، والدكتورة إيمان عبد الرؤوف، والدكتور أحمد محسن من جامعة العاصمة، والدكتور ميسرة حمدي من جامعة أسيوط.

وضم الوفد الياباني الدكتورة ياسمين سامي الأستاذ المشارك بجامعة فوكوي، والدكتور ياناجيساوا نائب عميد كلية الدراسات العليا للمعلمين، إلى جانب الدكتور تيراوكا، والدكتورة مايومي كوباتشي، والدكتورة هيساكو كان من جامعة فوكوي اليابانية.