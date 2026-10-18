تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي حركة السفن بموانيها بلغ 14 سفينة (وصول وسفر)، حيث جرى تداول 18 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، و940 شاحنة، و143 سيارة، فضلاً عن وصول وسفر 1375 راكباً بمختلف الموانئ التابعة للهيئة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة- في بيان، اليوم /الأحد/- أن حركة الواردات شملت 6 سفن، و5 آلاف طن بضائع، و390 شاحنة، و84 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 سفن، و13 ألف طن بضائع، و550 شاحنة، و59 سيارة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا البحري استقبل السفينتين (PANLILY) و(BRIDGE)، بينما غادرته أربع سفن هي: (ALCUDIA EXPRESS)، ودليلة، والحرية، والحرية 2.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد خلال الأسبوع الماضي نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول حاويات الترانزيت، حيث سجل الإجمالي الكلي للحاويات 2139 حاوية، شملت 418 حاوية مفرغة، و1721 حاوية مشحونة على مدار الأسبوع.

ولفت البيان، إلى أن ميناء نويبع البحري شهد تداول 6 آلاف و772 طن بضائع، و350 شاحنة؛ وذلك من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي: "الحسين، وآيلة، وأور، وسينا"، مؤكداً انتظام حركة تداول البضائع والشاحنات وحركة الملاحة بمختلف موانئ الهيئة.