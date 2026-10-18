مقتل 4 متمردين بينهم قيادي في عملية أمنية مشتركة بالفلبين

أعلنت الشرطة الوطنية الفلبينية، اليوم /الأحد/، مقتل 4 متمردين بينهم قيادي في عملية أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة بمقاطعة "ماجوينداناو ديل نورتي".

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن السلطات كانت تنفذ مذكرة اعتقال بحق المتمردين الذين قاوموا السلطات وبدأوا بإطلاق النار ما أدى لاشتباكات مسلحة وجيزة أسفرت عن مقتلهم جميعا.

وأوضحت الشبكة، أن المتمردين تورطوا في حوادث تفجير إضافة إلى عمليات قتل وحرق وتخريب وأعمال عنف في المقاطعة، مضيفة أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة التي شهدت الاشتباكات بعد الواقعة.