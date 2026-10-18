محافظ الغربية يعلن رفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة بدأت مبكرًا تنفيذ خطة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول 2026/2027، من خلال تكثيف المرور الميداني ومراجعة بالوعات ومطابق الصرف الصحي والتأكد من تطهيرها وجاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار، إلى جانب مراجعة كفاءة محطات الصرف والرفع وسيارات شفط المياه والمعدات، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

توجيهات محافظ الغربية

ووجّه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات والجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني، وسرعة الانتهاء من أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ وتحديد أماكن تمركزها، مع مراجعة خطط الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع التقلبات الجوية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار.

تحرك تنفيذي

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والجهات المعنية، ومراجعة كفاءة محطات الرفع ومصادر التغذية الكهربائية البديلة، مع تكثيف المتابعة بالمناطق الأكثر عرضة لتجمع المياه والطرق والمحاور الحيوية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طوارئ والحفاظ على انتظام الحركة المرورية واستمرار الخدمات.

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة تبادل المعلومات والتحرك الفوري عند حدوث أي تقلبات جوية، مشيرًا إلى أن الاستعداد المبكر يستهدف حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات خلال موسم الأمطار.