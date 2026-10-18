نيوزيلندا تدعو إسرائيل للتحقيق في اعتداء مستوطنين على دبلوماسيين وصحفيين بالضفة الغربية

أعربت نيوزيلندا اليوم /الأحد/ عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد أفراد من السلك الدبلوماسي وصحفيين في الضفة الغربية.

ودعت الخارجية النيوزيلندية - في منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" - إسرائيل إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في هذه الاعتداءات، كما أكدت ضرورة اتخاذ إسرائيل لإجراءات فعالة لوضع حد لأعمال عنف المستوطنين المستمرة في الضفة الغربية.

وأثار اعتداء مستوطنين إسرائيليين ملثمين على وفد دبلوماسي أوروبي في بلدة "الطيبة" بالضفة الغربية موجة غضب وإدانات دولية، بعدما تعرض رئيس بلدية فرنسي للضرب وتضررت مركبة تابعة للقنصلية البلجيكية.