رئيس الوزراء الأردني: الموانئ الأردنية بوابة إقليمية رئيسية للدول الشقيقة رغم الظروف والتحديات بالمنطقة

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، ضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية بالتوازي مع تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة - الشيدية - معان، الذي وضعت الحكومة حجر الأساس له قبل أسبوعين، بما يسهم في رفع كفاءة حركة الشحن والتخزين وتجارة الترانزيت وتعزيز موقع العقبة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وشدد حسان - خلال تفقده اليوم سير العمل في منظومة موانئ العقبة - على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروعات التوسعة والتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية بما يعزز كفاءة الموانئ ومكانة العقبة مركزًا إقليميًا للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت، مؤكدا أن الموانئ الأردنية تعمل بكفاءة عالية، وأصبحت بوابة إقليمية رئيسية للعديد من الدول الشقيقة، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وقال إن مشروع ميناء العقبة - معان البري يمثل مشروعًا استراتيجيًا تنمويًا وأولوية للحكومة في إطار جهود تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل بين الموانئ وشبكات النقل.

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وأشار حسان إلى أن الأردن يمتلك القدرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، لافتًا إلى أن التطورات التي تشهدها العقبة تعكس رؤية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والمتابعة المستمرة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بما يدفع نحو مواصلة العمل والإنجاز.

وأوضح أن الحكومة اتخذت خلال العام الماضي قرارات مهمة لمواكبة التوسع في أعمال منظومة الموانئ وتطويرها، أسهمت في تسريع إجراءات المناولة والتخليص، وتعزيز تجارة الترانزيت، وتيسير الإجراءات أمام المستوردين والمصدرين، ورفع الطاقة الاستيعابية لساحات التخزين، ودعم استدامة سلاسل التوريد والإمداد والمخزون الاستراتيجي، إلى جانب تطوير البنية التحتية.

ولفت إلى أهمية مشروعات التطوير والتوسعة ورفع الطاقة الاستيعابية المقرر إنجازها خلال العامين المقبلين، بما يعزز أمن التزود بالطاقة ويرسخ مكانة العقبة وجهة رئيسية لتوريد المشتقات النفطية إلى عدد من الدول الشقيقة.