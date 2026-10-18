هيئة الكتاب تفتتح الدورة الـ 5 لمعرض الأقصر في مكتبة مصر العامة

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ومحمد عزت، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الخامسة من معرض الأقصر للكتاب، المقام بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر 2026، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب وصندوق مكتبات مصر العامة، بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر.

جاء الافتتاح بحضور ورشا الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة، والشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا بالمجان، من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، حتى 26 أكتوبر الجاري، مقدمًا مجموعة متنوعة من إصدارات الكتب التي تلبي اهتمامات مختلف الأعمار والفئات، بما يسهم في تشجيع المواطنين، ولا سيما الشباب والنشء، على القراءة والاطلاع، ودعم صناعة النشر، وتعزيز دور المؤسسات الثقافية في بناء الوعي المجتمعي.

ويتضمن برنامج المعرض سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة، تشمل أمسيات ثقافية وحفلًا فنيًا بمناسبة الافتتاح، تُقام على المسرح الروماني بمكتبة مصر العامة، إلى جانب أنشطة تستهدف تعزيز التواصل بين الجمهور والمبدعين، وتستمر الفعاليات حتى حفل الختام المقرر يوم الاثنين 26 أكتوبر، بما يعزز مكانة المعرض منصةً تجمع بين الكتاب والفنون ومختلف أشكال الإبداع.

وأعرب المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن سعادته بافتتاح المعرض، مؤكدًا أهمية انتظام تنظيم معرض الأقصر للكتاب بصورة دورية، لما يمثله من نافذة مهمة لنشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتشجيع المواطنين، خاصة الشباب والنشء، على القراءة والاطلاع.

وأشار إلى حرص المحافظة على دعم الفعاليات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية قدراته الفكرية والإبداعية، مؤكدًا أن الأقصر، بما تمتلكه من إرث حضاري وثقافي عريق، تستحق استمرار تنظيم الفعاليات التي تثري الحياة الثقافية وتدعم الحركة الأدبية والفنية، وتتيح لأبنائها فرصًا أوسع للتفاعل مع مختلف مجالات المعرفة.

ووجه المحافظ الدعوة إلى أبناء الأقصر وزائريها لزيارة المعرض والاستفادة من الإصدارات المتنوعة والأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها على مدار أيام انعقاده، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات التنفيذية والثقافية من أجل توسيع نطاق الاستفادة من الفعاليات الثقافية.

من جانبه، أكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن معرض الأقصر للكتاب يجسد إيمان الدولة المصرية بأهمية نشر المعرفة وترسيخ الوعي وتعزيز مكانة الكتاب في بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن إقامة المعرض في مدينة الأقصر، بما تتمتع به من قيمة حضارية وإنسانية استثنائية، تتيح فرصة للالتقاء بالتراث العريق والانفتاح على آفاق المستقبل.

وأوضح الطايفي أن تنظيم المعرض يؤكد أن الثقافة حق أصيل لكل مواطن في مختلف ربوع مصر، وليست حكرًا على العاصمة أو المدن الكبرى، لافتًا إلى أهمية تشجيع القراءة وتيسير وصول الكتاب إلى الجمهور، وإتاحة الفرصة أمام الشباب والأطفال للتعرف على مختلف مجالات المعرفة والإبداع.

وأضاف أن صندوق مكتبات مصر العامة يضطلع بدور مهم في نشر الثقافة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المكتبات، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في العقل والوعي هو الاستثمار الأهم في مستقبل الوطن. وأشار إلى أن المكتبات لم تعد مجرد أماكن لحفظ الكتب وإتاحتها، بل أصبحت منصات للتعلم والحوار والتفاعل المجتمعي، ومساحات تتيح للأجيال الجديدة اكتشاف قدراتها وتنمية مهاراتها.

وأعرب الطايفي عن أمله في أن تسهم الدورة الخامسة من معرض الأقصر للكتاب في تعزيز الشغف بالقراءة، ودعم صناعة النشر، وفتح آفاق أوسع أمام المبدعين والناشرين والقراء، وأن تمثل إضافة حقيقية للحياة الثقافية في صعيد مصر، وخطوة نحو مجتمع أكثر وعيًا ومعرفة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل. كما وجّه الشكر إلى الجهات المنظمة والمشاركة في المعرض، وكل من أسهم في إقامة هذا الحدث الثقافي.

بدوره، أكد محمد عزت، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية العامة للكتاب، أن مشاركة الهيئة في معرض الأقصر للكتاب تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على نشر المعرفة وإتاحة الكتاب لمختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن تنظيم معارض الكتاب في المحافظات يمثل خطوة مهمة لتقريب الكتاب من القارئ، ودعم صناعة النشر، وإتاحة الفرصة أمام أبناء الأقصر للتعرف على أحدث الإصدارات والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة.

ووجهت الهيئة الشكر والتقدير إلى محافظة الأقصر وصندوق مكتبات مصر العامة وجميع الجهات المشاركة في تنظيم المعرض، مشيدًا بجهود التعاون والتنسيق لإنجاح هذه الدورة، ومعربًا عن تمنياته بأن تسهم الفعاليات في نشر حب القراءة وتحقيق أهداف المعرض في خدمة الثقافة المصرية وأبناء المحافظة.

وفي ختام فعاليات الافتتاح، التقى محافظ الأقصر وفدًا سياحيًا أمريكيًا زار مكتبة مصر العامة بالأقصر لمشاهدة عرض «الكالتشوراما» التفاعلي، الذي تقدمه المكتبة ضمن أنشطتها اليومية للتعريف بتاريخ الحضارة الفرعونية ومعالم الأقصر الأثرية بلغات عالمية مختلفة، باستخدام تقنيات عرض حديثة.

وجاء افتتاح الدورة الخامسة من معرض الأقصر للكتاب تأكيدًا لأهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية والمحلية في إتاحة المعرفة، وتنشيط الحركة الثقافية، وتعزيز حضور الكتاب في الحياة اليومية، بما يرسخ مكانة الأقصر مركزًا حضاريًا وثقافيًا يجمع بين عراقة التاريخ وتنوع الإبداع المعاصر.