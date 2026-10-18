قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور
وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية
البرلمان يبدأ جلسة طارئة لبحث قرارات مجلس الدفاع الوطني بشأن السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث مأساوي بولاية كانساس الأمريكية

مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث مأساوي بولاية كانساس الأمريكية
مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث مأساوي بولاية كانساس الأمريكية
أ ش أ

 أعلنت السلطات بولاية كانساس الأمريكية اليوم /الأحد/ وقوع حادث مأساوي في مجمع "سترايكر" الرياضي، إثر اقتحام سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً ملعباً لكرة القدم بمركبتها أثناء مباراة لأطفال، مما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ورجل، وإصابة 11 آخرين من بينهم خمسة أطفال.

وأوضحت أجهزة الشرطة بمدينة ويتشيتا، أن السيدة -التي كان طفلها يلعب في ملعب مجاور- اقتحمت المجمع بشاحنتها في حدود الساعة 3:25 عصراً حسب التوقيت المحلي للولايات المتحدة.. حسب ما أوردته شبكة /سي. أن. أن/ الأمريكية.

كما أكدت أن المتهمة قيد الاحتجاز وتُبدي تعاوناً في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، مشيرة إلى وجود طفلين قاصرين برفقتها داخل المركبة لحظة وقوع الواقعة.

وأوضحت السلطات أيضًا أن المصابين الـ11 تنوعت إصاباتهم بين كدمات وإصابات بالغة، مؤكدة عدم وجود حالات شديدة الخطورة.

السلطات بولاية كانساس الأمريكية وقوع حادث مأساوي في مجمع سترايكر الرياضي كرة القدم أجهزة الشرطة بمدينة ويتشيتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

معتمد جمال

«دويدار»: خصم 500 ألف جنيه من ناصر منسي.. وقرار معتمد جمال «صحيح»

ترشيحاتنا

تعبيرية

تعذر تنفيذ أحكام النفقة.. آليات صندوق دعم الأسرة لحماية حقوق المستحقين

الأسماك

حماية الثروة السمكية.. القانون يحظر حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية دون تصريح

النائب مصطفى البهي

برلماني: أمن الخليج صمام أمان للاقتصاد العربي.. ورسائل السيسي ترسم ملامح التحرك المصري

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد