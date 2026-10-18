مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث مأساوي بولاية كانساس الأمريكية

أعلنت السلطات بولاية كانساس الأمريكية اليوم /الأحد/ وقوع حادث مأساوي في مجمع "سترايكر" الرياضي، إثر اقتحام سيدة تبلغ من العمر 34 عاماً ملعباً لكرة القدم بمركبتها أثناء مباراة لأطفال، مما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ورجل، وإصابة 11 آخرين من بينهم خمسة أطفال.

وأوضحت أجهزة الشرطة بمدينة ويتشيتا، أن السيدة -التي كان طفلها يلعب في ملعب مجاور- اقتحمت المجمع بشاحنتها في حدود الساعة 3:25 عصراً حسب التوقيت المحلي للولايات المتحدة.. حسب ما أوردته شبكة /سي. أن. أن/ الأمريكية.

كما أكدت أن المتهمة قيد الاحتجاز وتُبدي تعاوناً في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه، مشيرة إلى وجود طفلين قاصرين برفقتها داخل المركبة لحظة وقوع الواقعة.

وأوضحت السلطات أيضًا أن المصابين الـ11 تنوعت إصاباتهم بين كدمات وإصابات بالغة، مؤكدة عدم وجود حالات شديدة الخطورة.