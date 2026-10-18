أوكرانيا تشن أكبر هجوم مسيّر على سانت بطرسبرج

شنت أوكرانيا أكبر هجوم لها بالمسيرات على ثاني أكبر مدن روسيا، سانت بطرسبرج، منذ بداية الحرب.

وأطلقت نحو 150 طائرة مسيرة خلال الساعات الأولى من الصباح، تسببت في فوضى واسعة طالت البنية التحتية للنفط والخدمات اللوجستية والرقمية في مسقط رأس الرئيس فلاديمير بوتين ومنطقة لينينجراد المجاورة.

وقال أحد سكان المدينة لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي": "لم أستطع النوم طوال الليل. المعركة بين المسيرات والصواريخ المضادة للطائرات دارت فوق رؤوسنا حرفياً".

سان بطرسبرج

الهدف: محطات الوقود

وجاء الهجوم بعدما استأنف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضرب المصافي الروسية الخميس الماضي، بعد هدنة في قطاع الطاقة أعلنها ترامب وتجاهلتها روسيا - ونفذت 76 هجوماً على منشآت طاقة منذ ذلك الحين بحسب كييف، إلا أن هجوم الأحد كان الأوسع، وشلّ مدينة يزيد سكانها عن 5 ملايين نسمة لساعات.

وتسببت الضربات في اندلاع حرائق بمحطتين نفطيتين، وفق السلطات وقنوات تيليجرام، إحداهما هي محطة "روتشي"، الأكبر في المدينة بسعة تخزين تقارب 74 ألف متر مكعب، وتُستخدم لتزويد وقود الديزل من نوعي AI-92 وAI-95.

أما المحطة الثانية فتضم 21 خزان وقود.

وتداول شهود مقاطع فيديو للحريقين على مواقع التواصل.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من اتفاق بين البيت الأبيض والكرملين لتوريد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة والسوق الدولية، في خطوة تهدف لخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، ولم يبدأ تنفيذه بعد.

وأوضح ترامب، الذي أوقف في اللحظة الأخيرة دخول حزمة عقوبات "قانون جراهام" التي تستهدف مستوردي النفط الروسي و"أسطول الأشباح"، أن أولويته هي المزارعون وسائقو الشاحنات الأمريكيون وليس الأوكرانيين.

في المقابل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للتلفزيون الرسمي اليوم إن موسكو ستحتاج 15 إلى 20 يوماً بعد توقيع العقود مع الشركات الأمريكية لبدء تزويد المستهلكين في الولايات المتحدة بالديزل.

وأعلن حاكم سانت بطرسبرج ألكسندر جليبوف مقتل شخص وإصابة 12 آخرين، لا يزال 5 منهم في المستشفى.

ولقي القتيل حتفه بعد إصابة سيارته بشظايا مسيرة ثابتة الجناح.

كما تضررت عشرات المباني السكنية ومنزلان خاصان، وأُجلي سكان بعضها إلى مراكز مجتمعية، فيما اصطدمت مسيرة بجسر ما استدعى إغلاق مستشفى وأجزاء من طريق سريع حضري.

وألحقت مسيرات أوكرانية أضراراً بمركز بيانات "فكونتاكتي" - فيسبوك الروسي - في لينينجراد، وبمستودع تابع لشركة التجارة الإلكترونية "أوزون" تبلغ مساحته نحو 80 ألف متر مربع والتهمه الحريق، وفق قناة "أسترا".

وكان بوتين قد أمر السبت الحكومة بتنفيذ برنامج لإعادة بناء البنية التحتية التجارية واللوجستية المتضررة من المسيرات الأوكرانية، التي هاجمت في الأسابيع الأخيرة مراكز بيانات "ياندكس" و"سبيربنك" أكبر بنك في روسيا.

وقُدر انقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف شخص لساعات بسبب أضرار لحقت بمحطة "فوستوشونايا" الفرعية.



شلل المطارات

واضطرت السلطات لفرض قيود على العمليات في مطار بولكوفو لأسباب أمنية، وهو ما تكرر في مطارات موسكو الرئيسية، حيث أُلغيت أو تأجلت مئات الرحلات في الأيام الأخيرة، وقضى بعض المسافرين حتى 40 ساعة في المطار، واضطرت طائرة قادمة من مصر للهبوط في فنلندا اليوم.

وإذا كان الجيش الروسي يسعى لإجبار كييف على الاستسلام عبر ضرب منشآت الطاقة قبل الشتاء، فإن الجيش الأوكراني يسعى لشل النقل الجوي الروسي، وهو ما حذر منه زيلينسكي شركات الطيران الأجنبية، بينما وصفه بوتين بأنه "إرهاب دولة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 1015 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق 15 منطقة في الجزء الأوروبي وشبه جزيرة القرم، وكان الهدف الرئيسي موسكو وسانت بطرسبرغ.

كما شملت المدن المستهدفة بيلجورود وكورسك وبريانسك الحدودية وكراسنودار الجنوبية.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إنه تم إسقاط أكثر من 500 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة، ما أجبر على إغلاق المطارات مجدداً.



قتيلان في أوكرانيا جراء هجمات روسية

في المقابل، أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بمقتل شخصين في منطقتي بولتافا وزابوريجيا شرق وجنوب البلاد جراء هجمات روسية ليلية.

وفي بولتافا، تضررت عدة منازل واندلع حريق بأحدها، وقتل شخص وأصيب 4 آخرون، فيما عملت فرق الإنقاذ والكلاب البوليسية على البحث عن مفقودين.

وفي زابوريجيا، قُتلت امرأة (27 عاماً) وأصيب شخصان آخران - رجل (58 عاماً) وفتاة (16 عاماً) - وتضرر مبنيان سكنيان من أربعة طوابق ومركز تعليمي و18 مركبة.