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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بقطاع غزة

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بقطاع غزة
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بقطاع غزة
أ ش أ

 استشهد اليوم / الأحد /، 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، عن استشهاد مواطنة (28 عامًا) برصاص جيش الاحتلال في شارع السكة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء الطبي، باستشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد مواطن، اليوم، بقصف للاحتلال غرب مدينة غزة..وأفادت "وفا"، باستشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة، جراء قصف مسيّرة للاحتلال مجموعة من المواطنين على شارع الرشيد في منطقة الشاليهات غرب مدينة غزة.

رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية رصاص جيش الاحتلال شارع السكة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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