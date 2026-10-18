الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق حملة توعوية موسعة بمحافظة الإسكندرية

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حملة توعوية موسعة بمحافظة الإسكندرية، خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2026، تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالأمن الرقمي عند استخدام الأطفال للإنترنت، إلى جانب التوعية بحقوق المستخدمين والخدمات الرقمية المتاحة لهم، بما يدعم جهود الدولة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال والنشء.

جاء ذلك في إطار جهود الجهاز في نشر الوعي الرقمي وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسئول للتكنولوجيا لدى الأطفال والنشء، وحمايتهم من المحتوى الضار والمخاطر والتهديدات الإلكترونية، وحرصه على توسيع نطاق الاستفادة من الرسائل التوعوية والوصول بها إلى مختلف شرائح المجتمع بالمحافظات.

وتشمل الحملة العديد من المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمعية بالمحافظة، أبرزها الجامعة الأهلية بالإسكندرية، وديوان عام محافظة الإسكندرية، وجمعية رجال الأعمال، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة برج العرب التكنولوجية، والمجلس القومي للمرأة، ومركز الإعلام بمدرسة فتح الله التكنولوجية، إلى جانب نادييّ سموحة والاتحاد السكندري، وجمعية السيدات وذوات الهمم التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وخلال فعاليات الحملة، استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، وعضوية دينا قابيل، رئيس الإدارة التنفيذية للتوعية، والمهندسة رشا صبري، رئيس الإدارة التنفيذية للإسكندرية والدلتا والساحل الشمالي، وسامح سعيد، مدير الإدارة العامة لحقوق المستخدمين، وكريم طارق، بالإدارة التنفيذية للتوعية.

تم خلال الاجتماع استعراض جهود الجهاز في نشر الوعي الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسئول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث سُبل دعم التعاون والتنسيق بين الجهتيّن بما يسهم في توسيع نطاق المبادرات التوعوية بالمحافظة.

كما أشاد محافظ الإسكندرية بالدور الوطني الرائد الذي يضطلع به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم المواطنين وتمكينهم رقميًا.

وتتضمن الحملة سلسة من اللقاءات والندوات التوعوية الموسعة التي تتناول التعريف بخدمتيّ "اطمن" و"اطمن على الآخر" ضمن مبادرة شريحة الطفل، ودورهما في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، ودعم أولياء الأمور في متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، والحد من تعرضهم للمخاطر الرقمية، كما يتم خلال الندوات استعراض أبرز المبادرات والخدمات الرقمية المُقدمة من الجهاز للمستخدمين كتطبيق "My NTRA"، بالإضافة إلى إجراءات حماية حقوق المستخدمين، وآليات تقديم الشكاوى، ومُختلف طرق حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والتصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية.

هذا وتتيح خدمة "اطمِّن" حماية الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار وغير الملائم لأعمارهم، من خلال تفعيل خاصيتيّ التصفح والبحث الآمن على محركات البحث، إلى جانب منع الوصول إلى المواقع التي تحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروسات أو تهديدات إلكترونية. أما خدمة "اطمِّن على الآخر"، فتوفر جميع مزايا الحماية المتاحة في خدمة "اطمِّن"، بالإضافة إلى منع الوصول إلى مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يتيح لأولياء الأمور مستوى إضافيًا من الحماية والتحكم في استخدام أبنائهم للإنترنت.

ويمكن الاشتراك في أي من الخدمتين بسهولة من خلال مالك الخط، سواء بالتوجه إلى أحد فروع شركات المحمول الأربع أو من خلال التطبيقات الرسمية الخاصة بكل شركة، دون الحاجة إلى إجراء أي إعدادات تقنية معقدة، بما يسهم في تمكين الأسر المصرية من حماية أبنائها وتعزيز الاستخدام الآمن والمسئول للإنترنت.