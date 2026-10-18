قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوء أخضر أمريكي لصفقة الـ«إف-35» مع السعودية.. 24.3 مليار دولار تهز حسابات المنطقة وإسرائيل تترقب
إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور
وليمة الفرح تتحول لمأساة.. 110 مصابين بأعراض تسمم في زفاف في العياط
رئيس مجلس القيادة اليمني: نشيد بالموقف المصري الشجاع إلى جانب السعودية
خبير علاقات دولية: انزعاج واشنطن من اعتداءات المستوطنين لا يعني تغيير سياستها .. صور
تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري العام للشباب والناشئين
حسام غالي: العلاقة بين الشناوي وحسام حسن لن تعود كما كانت.. ويستشهد بتجربة مع «جوزيه»
العد التنازلي لتغيير الساعة.. مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي وقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق الأنشطة التجارية
مصرع عنصرين إجراميين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بطوخ| القصة الكاملة
إحالة أوراق الزوج المتهم بقتل زوجته عروسة المنوفية للمفتي
غلط واتحاسب .. سيف زاهر يحذر من تصعيد أزمة ناصر منسي داخل الزمالك
باستثمارات 4.6 مليار جنيه.. الإسكان توقع عقود تشغيل وصيانة 11 محطة تحلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البريد المصري يشارك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية

البريد
البريد
أحمد عبد القوى

يشارك البريد المصري في الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 1000 عارض من مختلف القطاعات الحرفية والتراثية المتنوعة.

قالت  داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن البريد المصري يحرص دائمًا على المشاركة في معرض «تراثنا» بهدف دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير حلول بريدية ولوجستية ومالية متطورة تسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى العملاء، لتعزيز فرص نمو المشروعات المحلية، ودعم الصناعات الإبداعية والحرفية، وتعزيز الهُوية التراثية المصرية".

وأوضحت الباز، أن البريد المصري يقدم، من خلال جناحه بالمعرض، مجموعة متنوعة من خدمات الشحن والتوصيل، والتي تشمل خدمات «وصلها» و«إيزي بوكس»، بما يتيح للعارضين وزوار المعرض شحن المنتجات والمشتريات إلى مختلف أنحاء الجمهورية بكل سهولة وأمان، مع الاستفادة من خصم بنسبة 20% على اسعار شحن خدمة "وصلها" طوال فترة المعرض، وذلك في إطار حرص البريد المصري على تقديم مزايا تنافسية تدعم أصحاب المشروعات والحرفيين وتساعدهم على الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.

وأضافت أن البريد المصري يقدم حلولًا متطورة لتوصيل المنتجات وتحصيل قيمتها من العملاء، بما يسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء، ويدعم نمو التجارة الإلكترونية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الحرفيين ورواد الأعمال لتطوير أنشطتهم والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بسهولة، كما يوفر البريد المصري سيارة بريد متنقلة مجهزة بصراف آلي (ATM)، تقدم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية لزوار المعرض، بما يتيح لهم الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال فترة إقامة المعرض.

بريد معرض مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

بن جديدة

إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»

ناصر منسي

نجم الزمالك السابق: الأهلاوية انتقدوا ناصر منسي.. وماذا عن إمام عاشور؟

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

ترشيحاتنا

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

بالصور

لوك جريء.. مي سليم تثير الجدل على السجادة الحمراء

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد