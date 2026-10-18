البريد المصري يشارك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية

يشارك البريد المصري في الدورة الثامنة من معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 1000 عارض من مختلف القطاعات الحرفية والتراثية المتنوعة.

قالت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن البريد المصري يحرص دائمًا على المشاركة في معرض «تراثنا» بهدف دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير حلول بريدية ولوجستية ومالية متطورة تسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى العملاء، لتعزيز فرص نمو المشروعات المحلية، ودعم الصناعات الإبداعية والحرفية، وتعزيز الهُوية التراثية المصرية".

وأوضحت الباز، أن البريد المصري يقدم، من خلال جناحه بالمعرض، مجموعة متنوعة من خدمات الشحن والتوصيل، والتي تشمل خدمات «وصلها» و«إيزي بوكس»، بما يتيح للعارضين وزوار المعرض شحن المنتجات والمشتريات إلى مختلف أنحاء الجمهورية بكل سهولة وأمان، مع الاستفادة من خصم بنسبة 20% على اسعار شحن خدمة "وصلها" طوال فترة المعرض، وذلك في إطار حرص البريد المصري على تقديم مزايا تنافسية تدعم أصحاب المشروعات والحرفيين وتساعدهم على الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء.

وأضافت أن البريد المصري يقدم حلولًا متطورة لتوصيل المنتجات وتحصيل قيمتها من العملاء، بما يسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء، ويدعم نمو التجارة الإلكترونية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الحرفيين ورواد الأعمال لتطوير أنشطتهم والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بسهولة، كما يوفر البريد المصري سيارة بريد متنقلة مجهزة بصراف آلي (ATM)، تقدم كافة الخدمات المالية والبريدية والحكومية لزوار المعرض، بما يتيح لهم الحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال فترة إقامة المعرض.