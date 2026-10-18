15 شركة أردنية للصناعات الغذائية تشارك في معرض سيال باريس 2026

تشارك 15 شركة أردنية متخصصة في الصناعات الغذائية في معرض "سيال باريس 2026" الذي انطلقت فعالياته اليوم في مركز "باريس نورد فيلبانت" للمعارض بالعاصمة الفرنسية باريس، ويستمر ثلاثة أيام.

وذكرت جمعية المصدرين الأردنيين - في بيان اليوم - أن المشاركة الأردنية تأتي من خلال جناح وطني يضم الشركات المشاركة بهدف تعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، وفتح أ

وقال رئيس الجمعية أحمد الخضري إن المشاركة تمثل فرصة لتعزيز حضور الصناعات الغذائية الأردنية في الأسواق الأوروبية والعالمية والتعريف بجودة المنتجات المحلية وتنوعها وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الدولية من حيث الجودة والمواصفات والقدرة التنافسية.

وأضاف أن مشاركة 15 شركة ضمن الجناح الوطني تعكس حرص القطاع الصناعي الغذائي على الاستفادة من المعارض الدولية المتخصصة في بناء شراكات تجارية جديدة، والتواصل المباشر مع المستوردين والموزعين، واستكشاف فرص تصديرية واعدة، خاصة في الأسواق التي تتطلب مستويات مرتفعة من الجودة والابتكار وتطوير المنتجات.