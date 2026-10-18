بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
و استعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم وفقا لوكطالة الأنباء الإماارتية "وام" - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.
الإمارت و الكويت تبحثان آخر التطورات الإقليمية والدولية
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، آخر التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإمارتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح التطورات الإقليمية والدولية تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط