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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس القيادة اليمني يشيد بموقف مصر إلى جانب السعودية وأمن واستقرار اليمن والمنطقة

رئيس القيادة اليمني يشيد بموقف مصر إلى جانب السعودية وأمن واستقرار اليمن والمنطقة
رئيس القيادة اليمني يشيد بموقف مصر إلى جانب السعودية وأمن واستقرار اليمن والمنطقة
أ ش أ

 أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي بالموقف المصري الشجاع بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يجسده من تضامن راسخ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات المشتركة، وحماية مصالح شعوب المنطقة وأمنها القومي.

وقال العليمي - في تدوينتين على منصة (إكس)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - "إن وقوف مصر والمملكة إلى جانب الشعب اليمني في معركته لاستعادة مؤسسات الدولة، يمثل ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن القاهرة والرياض هما جناحا الأمن القومي العربي، وأن بوحدتهما تزداد الأمة قوة ومنعة وقدرة على صناعة السلام المنشود.

ويأتي التحرك المصري لإظهار الدعم الكامل للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن حدودها، وفي ذات الوقت العمل على احتواء التصعيد والإسهام في جهود التهدئة والبحث في الحلول السياسية التي توفر الأمن والاستقرار للمنطقة برمتها.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي الموقف المصري الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن راسخ مع المملكة العربية السعودية

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