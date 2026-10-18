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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"القومي للترجمة" ينظم صالونا ثقافيا احتفاء بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي

"القومي للترجمة" ينظم صالونا ثقافيا احتفاء بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي
"القومي للترجمة" ينظم صالونا ثقافيا احتفاء بذكرى ميلاد رفاعة الطهطاوي
أ ش أ

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، صالونًا ثقافيًّا بعنوان "رفاعة الطهطاوي.. إرث يتجدد ومستقبل يُصاغ"، يوم 27 أكتوبر احتفاءً بذكرى ميلاد رائد النهضة الفكرية والترجمة الحديثة في مصر، واستعادةً لمشروعه التنويري الذي تجاوز حدود عصره، ليظل حاضرًا في أسئلة الثقافة والمعرفة والتجديد.

وذكر المركز - في بيان اليوم / الأحد / - أن الصالون يأتي تأكيدًا على أن رفاعة الطهطاوي ليس مجرد اسم بارز في تاريخ النهضة المصرية، بل تجربة فكرية وثقافية أسهمت في إعادة تشكيل علاقة المجتمع بالمعرفة، وفتحت آفاقًا للحوار بين الثقافات، وجعلت من الترجمة جسرًا للعبور إلى عوالم جديدة من الفكر والعلوم، ومن هنا، يستعيد اللقاء إرث الطهطاوي بوصفه مشروعًا قابلًا للتجدد، وينطلق منه لطرح أسئلة المستقبل: كيف نواصل مسيرة التنوير؟ وكيف نصوغ للترجمة دورًا فاعلًا في بناء الوعي ومواكبة تحولات العالم؟

ويُعقد الصالون بحضور نخبة من أساتذة الترجمة، يوم 27 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة طه حسين في مقر المركز بدار الأوبرا المصرية، في لقاء يجمع بين استحضار أحد أعمدة النهضة المصرية والتفكير في آفاق الترجمة ودورها في تشكيل المستقبل.

المركز القومي للترجمة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي صالونًا ثقافيًّا بعنوان رفاعة الطهطاوي إرث يتجدد ومستقبل يُصاغ رائد النهضة الفكرية والترجمة الحديثة في مصر

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