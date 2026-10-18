"إعلامي الوزراء" يستعرض جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر على مدار 12 عامًا.

وفي السياق، تولي الدولة اهتمامًا بتطوير منظومة إدارة المخلفات بمختلف أنواعها من خلال التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة لجمع المخلفات ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والخطرة؛ بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية السلبية.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود التوسع في البنية التحتية لرفع كفاءة إدارة المخلفات، حيث ارتفعت نسبة كفاءة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى نحو 79% عام 2026، مستهدف 85% خلال عامين، مقارنة بـ55% عام 2018، كما ارتفعت نسبة كفاءة المعالجة إلى 47% عام 2026، ومن المستهدف أن تصل إلى 60% خلال عامين مقارنة بـ21% عام 2018.

وأشارت إلى تسليم 45 خلية دفن صحي للمخلفات في 15 محافظة، مع استمرار العمل على تنفيذ 6 خلايا أخرى، فضلًا عن إنشاء 39 محطة وسيطة ثابتة، و16 محطة وسيطة متحركة، كما تم تنفيذ 38 منشأة معالجة، بعدما تم إغلاق نحو 60 موقع عشوائي لتراكم المخلفات، ورفع تراكمات تقدر بنحو 7.5 مليون طن، فيما يجرى الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.

وفيما يتعلق بالاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة وموارد اقتصادية، أوضحت الإنفوجرافات أنه على صعيد تحويل المخلفات إلى طاقة، ارتفع حجم الوقود البديل بنسبة 123.5% ليصل إلى 1.9 مليون طن سنويًا عام 2025 مقابل 0.85 مليون طن سنويًا عام 2023.

وفيما يخص جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والخطرة، أكدت إطلاق التطبيق الإلكتروني "E-Tadweer" لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، فضلًا عن إصدار موافقات لـ38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، و5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.

وفي السياق، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، إلى جانب تصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالمواني المصرية للتخلص الآمن منها في منشآت متخصصة خارج البلاد.

وأضافت أنه تم حصر 1026.4 طن من زيوت المحركات الملوثة والانتهاء من معالجة نحو 1000 طن منها، فضلًا عن التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت بالمواني ومخازن وزارة الزراعة لأكثر من 30 عامًا.