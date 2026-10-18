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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب اليمني يثمن مواقف مصر الداعمة لبلاده وأمن السعودية والخليج

رئيس مجلس النواب اليمني يثمن مواقف مصر الداعمة لبلاده وأمن السعودية والخليج
رئيس مجلس النواب اليمني يثمن مواقف مصر الداعمة لبلاده وأمن السعودية والخليج
أ ش أ

 أعرب رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني عن تقديره لموقف مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وحماية السعودية ودول الخليج، مؤكدا أن التجارب أثبتت أن مصر والسعودية تمثلان صمام أمان للأمة العربية، وأن تنسيق مواقفهما وتكامل أدوارهما، بالتعاون مع دول الخليج واليمن وسائر الدول العربية، يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات وصون استقرار المنطقة.

وقال البركاني - في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام عبدالسلام بدوي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - "إن الموقف المصري الداعم لأمن السعودية ودول الخليج يعكس إدراكا عميقا لحجم المخاطر التي تواجه المنطقة، ويؤكد مكانة مصر ودورها المحوري في صيانة الأمن القومي العربي"، مشيرا إلى أن مثل هذه المواقف التاريخية ستظل محفورة بأحرف من نور في ذاكرة الشعوب العربية.

كما أعرب عن تقديره للدور التاريخي المشهود لمصر في دعم الثورة اليمنية في الـ26 من سبتمبر 1962، ومساندة تطلعات الشعب اليمني إلى التحرر من الاستعمار البريطاني، وإقامة النظام الجمهوري، منوها إلى أن دماء المصريين امتزجت بدماء إخوانهم اليمنيين على أرض اليمن، وأن مصر قدمت خيرة رجالها وأبنائها، وبذلت من الجهد والمال والتضحيات ما سيظل موضع إجلال وإكبار في وجدان اليمنيين، وشاهدا خالدا على عمق الالتزام المصري بقضايا الأمة العربية.

وأشار البركاني إلى ما طرحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حفل الأكاديمية العسكرية، من رؤى ومواقف تتصل بأمن المنطقة واستقرارها، ودعم السعودية والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وأمن دول الخليج العربي.

رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني موقف مصر بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي حماية السعودية ودول الخليج

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