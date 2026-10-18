العراق وبريطانيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم /الأحد/، مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك لإيجاد الحلول الممكنة لأسباب التوتر، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الزيدي وجوناثان بحثا أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، ولاسيما في المجالات الأمنية والاقتصادية.

وأكد مستشار الأمن القومي البريطاني، دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية وتوجهاتها الإصلاحية، مشيدا بخطوات مكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.