حاول الإعتداء على زوجته بالمدرسة.. ضبط الزوج ومدرسين بعد مشاجرة بالقصاصين

شهدت مدرسة تل ثمود التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، واقعة مشاجرة داخل المدرسة، بعدما حاول زوج الاعتداء على زوجته بالضرب أثناء وجودها بمقر عملها، ما دفع عددًا من زملائها إلى التدخل للدفاع عنها، لتتطور الأحداث إلى اشتباكات بين عدة أطراف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل المدرسة بين زوج وزوجته وعدد من المدرسين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة، للسيطرة على الموقف والوقوف على ملابساته.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوج وزوجته، قبل أن تتطور إلى تشابك بالأيدي، وهو ما دفع عددًا من المدرسين إلى التدخل لمساندة الزوجة، لتتسع دائرة المشاجرة وتتحول إلى اشتباكات بين عدد من الأطراف.

واستدعت إدارة المدرسة قوات الشرطة للتعامل مع الموقف، حيث جرى ضبط الزوج وعدد من المدرسين على خلفية الواقعة، والتحفظ على أطراف المشاجرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات المشاجرة وتحديد دور كل طرف فيها.