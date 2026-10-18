قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإيراني الجديد: أنا على قائمة الاغتيالات منذ 35 عاما.. ونتوعد ترامب برد قاسٍ
لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري
رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي
زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن
عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي.. وزيزو يفتتح سجله الإفريقي بالقميص الأحمر
مقتل 11 شخصا في هجوم مسيرة للدعم السريع على منطقة حجر سناكيت بغرب دارفور
المتحدث باسم الخارجية يكشف لـ«صدى البلد» تطورات أوضاع الجالية المصرية بفرنسا
5 سيارات صينية زيرو بأقل من 800 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالشوم في البحيرة
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب بعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
وزير الاستثمار: 48 مليار دولار صادرات مصر السلعية غير البترولية بنهاية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"صائد المسيرات" يثير قلق إسرائيل.. مصر تدخل عصر سلاح الليزر بـ Egy-Hel-01

صورة من مناورات الجيش المصري لاستخدام سلاح الليزر لإسقاط الدبابات
صورة من مناورات الجيش المصري لاستخدام سلاح الليزر لإسقاط الدبابات
خاطر عبادة

كشفت تقارير بحثية ووسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش المصري استعرض خلال مناورات الجيش الثاني الميداني بالذخيرة الحية في أكتوبر الجاري منظومة دفاع جوي جديدة تعمل بالليزر تحمل اسم "Egy-Hel-01"، في أول ظهور علني لها.

ويرجح الخبراء أن الاسم اختصار لـ "منظومة الليزر المصرية عالية الطاقة" بنسختها الأولى، فيما اعتبره موقع "ناتسيف" العسكري الإسرائيلي ومراكز رصد عسكرية دخولاً مباشراً لمصر إلى عصر أسلحة الطاقة الموجهة (DEW)، وإن كانت لا تزال ضمن فئة الجيل الأول محدود القدرات.

منظومة محلية لاصطياد المسيرات

وتعمل المنظومة كـ "صائد مسيرات" مخصص للدفاع الجوي قصير المدى، ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة والمسيرات والذخائر خفيفة الحركة.

وتمتاز بتركيبها على منصات خفيفة وسريعة مثل الشاحنات الصغيرة والمركبات المجنزرة، ما يمنحها مرونة ميدانية عالية وقدرة على مرافقة القوات البرية وتوفير غطاء مباشر ضد التهديدات منخفضة الارتفاع.

وبحسب تقديرات عسكرية، تم تطوير النظام وتصنيعه محلياً داخل مركز البحوث التقنية للقوات المسلحة، بهدف تقليل كلفة الاعتراض وتفادي استنزاف صواريخ الدفاع الجوي باهظة الثمن أمام مسيرات منخفضة التكلفة.

وقدر خبراء إسرائيليون قوة المنظومة بين 10 و30 كيلووات، بمدى فعال لا يتجاوز كيلومترات قليلة، تعتمد على إحداث صهر حراري للمكونات الحيوية للهدف، على غرار الأنظمة الأمريكية الخفيفة، لكنهم وصفوا ظهورها بأنه مؤشر فارق على تطور الصناعة العسكرية المصرية.

جاء الكشف عن المنظومة بالتزامن مع تأكيدات للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر لا تضع الحرب مع إسرائيل على أجندتها، وأنه لا توجد أي نوايا توسعية أو خطط خفية.

وقال السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة إن حرب 1973 كان هدفها استعادة سيناء وقد تحقق بمعاهدة السلام، متسائلاً عن مبررات القلق الإسرائيلي، مشددا على أن تطوير التسليح يهدف للردع وحماية الأمن القومي في منطقة مضطربة، وليس للخروج عن إطار السلام الموقع بين البلدين عام 1979.

مصر صائد الدبابات المصري سلاح الليزر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

مجلس النواب

جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتسلل لمنزل جاره والتعدي على ابنته ومحاولة سرقتها بالشرقية

منصة ولعبة روبلوكس

مفاجآت في حيثيات عدم قبول وقف تنفيذ وإلغاء قرار حجب «روبلوكس» داخل مصر

مجلس الدولة

رئيس مجلس القضاء الإداري بالسعودية يزور مجلس الدولة المصري.. لهذا السبب

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد