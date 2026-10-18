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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع مستجدات جلسة "ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات جلسة "ضبط الاسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ"منتدى مصر 2026"، المقرر انطلاق فعالياته غدًا وحتى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.

اجتماع مجلس الوزراء 

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة مستجدات الإعداد لجلسة "ضبط الاسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"، نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بجهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا حرص الحكومة على مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز التكامل بين السياسات والبرامج الحكومية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وضمان كفاءة توجيه الموارد، والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المحاور الرئيسية للجلسة، بما يضمن تناول مختلف أبعاد الحماية والأمان المجتمعي، وإبراز جهود الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل بين السياسات والبرامج الحكومية، بما يسهم في كفاءة توجيه الموارد المتاحة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما استعرض الاجتماع جهود الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، وانتظام إمداداتها، وتعزيز استقرار الأسواق، من خلال المتابعة المستمرة لمستويات المخزون وتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، والتصدي للممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار، بما يحمي حقوق المستهلكين ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما تناول الاجتماع مستهدفات المرحلة المقبلة وآليات تطوير البرامج والمبادرات ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية إبراز النتائج المحققة والتحديات القائمة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرفع مستوى الاستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ الحماية والأمان المجتمعي.

منتدى مصر 2026 الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء ضبط الاسواق مصر

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