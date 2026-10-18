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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري

الاتحاد العربي للقضاء الإداري
الاتحاد العربي للقضاء الإداري
أ ش أ

انضمت المملكة العربية السعودية ديوان المظالم، رسميًا إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القضائي العربي وتطوير منظومة القضاء الإداري، وذلك خلال زيارة وفد قضائي سعودي رفيع المستوى، برئاسة الدكتور علي بن أحمد الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، إلى مقر مجلس الدولة، حيث استقبله المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة.

ويأتي هذا الانضمام ليشكل إضافة نوعية لمسيرة الاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي تأسس عام 2015، ويعزز من دوره في توطيد أواصر التعاون بين جهات القضاء الإداري في الدول العربية، وتبادل الخبرات القضائية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العدالة الإدارية وترسيخ سيادة القانون.

ورحّب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، بالوفد القضائي السعودي، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وما تقوم عليه من روابط عميقة، تمثل أساسًا راسخًا لمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لا سيما في المجالين القضائي والقانوني.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري يعد خطوة مهمة في مسيرة الاتحاد، في ضوء ما يتمتع به ديوان المظالم من خبرات قضائية وقانونية متميزة، وما يمثله من مؤسسة راسخة في مجال القضاء الإداري بالمملكة.

وأضاف أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا أرحب لتبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات القضاء الإداري العربية، وتعزز فرص التعاون المشترك في تطوير العمل القضائي والارتقاء بمنظومة العدالة الإدارية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي بن أحمد الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بالمملكة العربية السعودية، عن اعتزازه بالعلاقات القضائية الوثيقة التي تجمع ديوان المظالم بمجلس الدولة المصري، مؤكدًا أهمية الانضمام إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري في تعزيز التواصل المؤسسي بين جهات القضاء الإداري العربية، وتبادل الخبرات القضائية المتميزة، والاستفادة منها، بما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسسات القضائية العربية.

المملكة العربية السعودية ديوان المظالم الاتحاد العربي للقضاء الإداري

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