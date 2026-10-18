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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدير بطولة الإسكندرية للشراع: مصر تهيمن على منافسات التأهل للأولمبياد عربيًا وإفريقيًا

شريف المرسي
شريف المرسي
حسن العمدة

أكد شريف المرسي، مدير النسخة الـ23 من بطولة الإسكندرية الدولية للشراع، أن البطولة تشهد مشاركة دولية مميزة بمشاركة 10 دول ونحو 52 لاعبًا، في منافسات ينظمها نادي اليخت المصري، الذي يحتضن البطولة منذ عام 1969.


وقال المرسي إن البطولة تتضمن منافسات في طرازي «ألكا 6» و«الأوبتمست»، بمشاركة 32 لاعبًا مصريًا، إلى جانب لاعبين من الدول المشاركة، بما يمنح المنافسات فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات الدولية.
وأضاف مدير البطولة أن المنافسات تشهد حضورًا تحكيميًا دوليًا، بمشاركة حكمين دوليين من روسيا واليونان، إلى جانب حكمة تركية تشارك في إدارة المنافسات عن بُعد عبر الإنترنت.
وأشار المرسي إلى أن رياضة الشراع المصرية تحقق نتائج مميزة على المستوى القاري، موضحًا أن مصر تسيطر على البطولات العربية والإفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يعكس تطور مستوى اللاعبين المصريين.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير الذي يؤديه نادي اليخت المصري في دعم المنتخب الوطني، لافتًا إلى أن لاعبي النادي يمثلون نحو 90% من قوام منتخب مصر للشراع، بما يعكس مساهمته في إعداد اللاعبين وتعزيز حضور مصر في المنافسات الدولية.

شريف المرسي بطولة الإسكندرية الدولية للشراع نادي اليخت المصري

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