رئيس الاستثمار يبحث مع "تولارام" السنغافورية فرص التوسع في مصر وزيادة الصادرات

بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض، مع وفد مجموعة "تولارام" السنغافورية العاملة في تصنيع الأغذية برئاسة دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر، فرص التوسع في السوق المصرية وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

واستعرض عوض الأنظمة الاستثمارية المتاحة والحوافز والتيسيرات المقدمة للمستثمرين، مؤكدا أهمية تيسير إجراءات التوسع وإقامة مشروعات جديدة تدعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

من جانبه.. قال فيفيك أوسواني المدير التنفيذي للمجموعة الاستراتيجية وشراكات النمو بالمجموعة، إن مصر تتمتع بمقومات واعدة للاستثمار، في ضوء موقعها الجغرافي والإصلاحات الاقتصادية التي تعزز جاذبية بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن المجموعة تدرس إدخال خط إنتاج جديد لزيادة طاقتها الإنتاجية في مصر.

وتناول اللقاء فرص إضافة خطوط إنتاج ومنتجات غذائية جديدة، والاستفادة من البنية التحتية الصناعية واللوجستية والاتفاقيات التجارية المصرية لتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية، خاصة الأفريقية، مستفيدة من الخبرات الصناعية وشبكات التوزيع الدولية للمجموعة التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.