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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات تبحث مع قطر وسلطنة عُمان جهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

اتصال هاتفي
اتصال هاتفي
أ ش أ

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم / الأحد / خلال اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اتصال هاتفي - مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني التطورات الإقليمية اتصال هاتفي

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