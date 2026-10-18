وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيريه الأردني والمغربي التطورات الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، خلال اتصالين هاتفيين، مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمغربي ناصر بوريطة، آخر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بحث - خلال الاتصال - مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مجمل التطورات الراهنة في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اتصال هاتفي آخر - مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب ناصر بوريطة، آخر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الوزيران العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.