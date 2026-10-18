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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع طيار أمريكي سقط من سقف ملعب في تكساس

مصرع طيار سقط من سقف ملعب في تكساس
مصرع طيار سقط من سقف ملعب في تكساس
خاطر عبادة

لقي طيار أمريكي مصرعه السبت بعد سقوطه من ارتفاع 150 قدماً خلال عرض هبوط بالحبال من سقف ملعب ألامودوم في سان أنطونيو بتكساس، قبل نحو ربع ساعة من انطلاق مباراة جامعة تكساس ضد الأكاديمية البحرية، المخصصة لتكريم القوات المسلحة.
وكان الطيار ضمن 4 من سرب التدريب القتالي السادس يشاركون في فقرة تكريم القوات المسلحة، قبل أن يفقد السيطرة وينزلق على الحبل ويرتطم بالأرض أمام آلاف المتفرجين، ليتوفى لاحقاً بالمستشفى.

وأظهرت لقطات صورها متفرجون لحظة فقدان الطيار السيطرة أثناء الهبوط وانزلاقه على الحبل قبل ارتطامه بالأرض أمام آلاف الحضور، وسط صيحات ذهول من الجماهير التي وقفت مصدومة.


ونُقل الطيار إلى المستشفى على وجه السرعة، لكنه توفي متأثراً بجراحه لاحقاً، دون الكشف عن هويته حتى الآن.

وقال متحدث باسم قاعدة نيليس الجوية في نيفادا: "الحادث قيد التحقيق، وسيتم نشر المزيد من المعلومات حال توفرها".

وأعربت جامعة تكساس في سان أنطونيو في بيان عن "حزنها العميق إزاء الحادث الذي وقع في بداية مباراة الليلة"، مقدمة "أحر التعازي وأصدق الدعوات للجندي المتضرر ولأسرته ولزملائه العسكريين"، مؤكدة تقديم الدعم النفسي للموظفين والطلاب المتأثرين.

ويُعد ملعب ألامودوم ملعباً داخلياً يتسع لنحو 64 ألف متفرج، بُني في أوائل التسعينيات لاستضافة الأحداث الرياضية.

ويأتي الحادث ضمن سلسلة حوادث شهدتها العروض التمهيدية للمباريات عالمياً في الأشهر الأخيرة، بينها خلل في عرض ألعاب نارية بملعب إم آند تي بانك في بالتيمور خلال مباراة بين بالتيمور رافينز ونيو إنجلاند باتريوتس في ديسمبر الماضي، وحادث مظلي علق بأسلاك كاميرا فوق ملعب القوات المسلحة في فورت وورث وسقط في يناير، إضافة إلى استعراض جوي مثير للجدل قبل مباراة رجبي بين جنوب إفريقيا ونيوزيلندا هذا الصيف، فيما قالت شركة "إيرلينك" المنظمة إنه تم التخطيط له بعناية وظل ضمن الحدود المسموحة.

أمريكا مصرع طيار أمريكي تكساس

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