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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرمينيا وقرغيزستان يوقعان بياناً مشتركاً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

رئيس وزراء أرمينيا ورئيس قرجيزستان
رئيس وزراء أرمينيا ورئيس قرجيزستان
أ ش أ

أصدرت الحكومة الأرمينية اليوم الأحد البيان المشترك الذي وقعه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان و الرئيس القرغيزي صدير جاباروف خلال زيارة الأخير إلى يريفان، الذي تضمن حزمة من الاتفاقيات التي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين، .

وجاء في البيان- الذي أوردته وكالة أنباء أرمن بريس الرسمية: "أن جمهورية أرمينيا والجمهورية القرجيزية عازمتان على مواصلة تعزيز أواصر الصداقة بين شعبيهما، استناداً إلى مبادئ احترام السيادة، والمساواة، والاستقلال السياسي، والمنفعة المتبادلة، والحل السلمي للنزاعات، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، إلى جانب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما".

كما سيواصل الجانبان التعاون عبر وزاراتي الخارجية لتعزيز الشراكة ضمن المنظمات متعددة الأطراف التي ينتميان إليها، إضافة إلى التعاون في مجموعة واسعة من قضايا الأجندة الدولية.

وأوضح البيان أن الجانبين أبدا ارتياحهما إزاء الجهود المبذولة لتطوير طرق النقل واللوجستيات التي تربط بين جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.

كما اتفقا على الحفاظ على الاتصالات المنتظمة والحوار القائم على الثقة على أعلى المستويات وفي مختلف المجالات الثنائية، وتعميق التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة والاتفاقيات البيئية الدولية لدعم أجندة الدول الجبلية وبناء شراكات تزيد من المرونة في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

وشددا أيضًا على أهمية تقديم الدعم الشامل لتطوير العلاقات بين برلماني البلدين، وضمان ملائمة الظروف اللازمة لعمل اللجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي وتنفيذ خارطة طريق التعاون الثنائي للفترة 2027-2029.

وأشار البيان إلى حرص الجانبين على تكثيف التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز التجارة الثانئاية في مجالات النقل و الابتكار والزراعة والتعدين وغيرها من المجالات الأخرى من مجالات التعاون.

الحكومة الأرمينية رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الرئيس القرجيزي

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