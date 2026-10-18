قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية
الدوري الإنجليزي| ليدز يونايتد يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وبورنموث يهزم سندرلاند
مجلس التعاون الخليجي يدعو لتصنيف الفصائل اليمنية كجماعة إرهابية
الرئيس الأوكراني يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر جهود إحلال السلام
عاصفة كتالونيا تربك حسابات برشلونة بعد خماسية بيتيس.. وتأهب مبكر لموقعة سان جيرمان
ياسر برهامي: جزى الله الرئيس السيسي خيرًا على موقفهمن دعم السعودية
ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل
موقف الفلسطيني أسد الحملاوي من الانضمام للأهلي.. تفاصيل
الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 مواطنين في سقوط مقذوف على موقع سكني بنجران
وكالة الفضاء المصرية تدرب 20 مشاركا أفريقيا على تكنولوجيا الفضاء.. ديسمبر 2026
برلمانية: يجب على الرياضة المدرسية اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوفير رعاة لهم
الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 أشخاص إثر سقوط مقذوف في نجران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي يغادر مهرجان الجونة.. أعرف التفاصيل

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

غادر كل من الفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة وزوجته مهرجان الجونة وذلك بسبب انشغاله فى تصوير دوره فى مسلسل "بين الشك واليقين".

وأكد أشرف عبد الباقي لـ صدى البلد انه مشغول هذه الفترة فى تصوير العمل وحرص على حضور بعض فعاليات مهرجان الجونة وخاصة ندوة "المستقبل يتحدث العربية" التى ادارتها ابنته زينة بالمهرجان.

من ناحية أخرى أكدت الفنانة يسرا أهمية الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز حضورها في السينما والدراما، محذرة من الاعتماد المفرط على تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأفكار وكتابة السيناريوهات وبناء الشخصيات، ومشددة على ضرورة تنمية الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، ووضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة «المستقبل يتحدث العربية»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات متزايدة في ظل الانتشار الواسع للغة الإنجليزية، رغم قيمتها الثقافية ودورها في تعزيز التواصل بين الشعوب العربية.

وأكدت يسرا أن الفن يمتلك قدرة كبيرة على استعادة مكانة اللغة العربية وربط الأجيال الجديدة بهويتها وثقافتها، لافتة إلى أن السينما المصرية قدمت في فترات سابقة أعمالا وصلت إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم العربي، وأسهمت اللغة المشتركة في تعزيز التقارب بين الشعوب، وهو الدور الذي ترى ضرورة استعادته من خلال محتوى فني يعبر عن الثقافة العربية وقيمها.

وتطرقت يسرا إلى واقع الكتابة الدرامية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك أسماء بارزة في مجال كتابة السيناريو، من بينها مريم نعوم وتامر حبيب، لكنها تحتاج إلى مزيد من المواهب والأفكار الجديدة، إلى جانب الاهتمام باختيار النصوص التي تستحق التحول إلى أعمال فنية مؤثرة وقادرة على الوصول إلى الجمهور.

أشرف عبد الباقي مهرجان الجونة مسلسل بين الشك واليقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

جانب من أثار القصف اليمني على السعودية

السعودية.. إصابة 6 مواطنين ووقوع أضرار مادية في 3 منازل و3 مركبات

الأسهم الصينية

بلومبرج: الأسهم الصينية تتصدر خسائر أسواق التكنولوجيا مع تعثر موجة الذكاء الاصطناعي

السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف

سيناتور روسي: ما كان الروس يوما أعداء للفرنسيين.. وماكرون يبحث عن خصم في المكان الخطأ

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد