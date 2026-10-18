أشرف عبد الباقي يغادر مهرجان الجونة.. أعرف التفاصيل

غادر كل من الفنان أشرف عبد الباقي وابنته زينة وزوجته مهرجان الجونة وذلك بسبب انشغاله فى تصوير دوره فى مسلسل "بين الشك واليقين".

وأكد أشرف عبد الباقي لـ صدى البلد انه مشغول هذه الفترة فى تصوير العمل وحرص على حضور بعض فعاليات مهرجان الجونة وخاصة ندوة "المستقبل يتحدث العربية" التى ادارتها ابنته زينة بالمهرجان.

من ناحية أخرى أكدت الفنانة يسرا أهمية الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز حضورها في السينما والدراما، محذرة من الاعتماد المفرط على تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار الأفكار وكتابة السيناريوهات وبناء الشخصيات، ومشددة على ضرورة تنمية الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة، ووضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة «المستقبل يتحدث العربية»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث أشارت إلى أن اللغة العربية تواجه تحديات متزايدة في ظل الانتشار الواسع للغة الإنجليزية، رغم قيمتها الثقافية ودورها في تعزيز التواصل بين الشعوب العربية.

وأكدت يسرا أن الفن يمتلك قدرة كبيرة على استعادة مكانة اللغة العربية وربط الأجيال الجديدة بهويتها وثقافتها، لافتة إلى أن السينما المصرية قدمت في فترات سابقة أعمالا وصلت إلى جمهور واسع في مختلف أنحاء العالم العربي، وأسهمت اللغة المشتركة في تعزيز التقارب بين الشعوب، وهو الدور الذي ترى ضرورة استعادته من خلال محتوى فني يعبر عن الثقافة العربية وقيمها.

وتطرقت يسرا إلى واقع الكتابة الدرامية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك أسماء بارزة في مجال كتابة السيناريو، من بينها مريم نعوم وتامر حبيب، لكنها تحتاج إلى مزيد من المواهب والأفكار الجديدة، إلى جانب الاهتمام باختيار النصوص التي تستحق التحول إلى أعمال فنية مؤثرة وقادرة على الوصول إلى الجمهور.