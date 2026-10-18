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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانو يقود الأهلي 2007 لإسقاط الزمالك في قمة دوري الجمهورية للشباب

أهلي 2007
أهلي 2007
عمرو مصطفى

حسم فريق الأهلي مواليد 2007 مواجهة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، بعدما حقق الفوز بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الجمهورية للشباب.

 مانو يقود الأهلي 2007 لإسقاط الزمالك

 

ويدين الأهلي بانتصاره إلى لاعبه عبد الرحمن رامي، الشهير بـ«مانو»، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة، ويقود فريقه للتفوق على الزمالك في واحدة من أبرز مواجهات قطاع الناشئين.

وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول، الذي شهد إلغاء هدف للفريق الأبيض بداعي التسلل، قبل أن ينجح الأهلي في استغلال فرصه وحسم اللقاء لصالحه بهدف نظيف.

وعلى الجانب الآخر، أعلن محمد ثابت، المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2007، التشكيل الأساسي لفريقه قبل انطلاق المواجهة، التي أقيمت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الجمهورية للشباب.

ويمنح الفوز دفعة معنوية مهمة للاعبي الأهلي مواليد 2007، في ظل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية على تحقيق نتائج إيجابية في مسابقات قطاع الناشئين، التي تحظى باهتمام كبير من الناديين.

أهلي 2007 القمة الزمالك دوري الجمهورية للشباب فريق الأهلي مواليد 2007

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