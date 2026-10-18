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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ أيمن الرمادي وموعد عودته لممارسة نشاطه

الكابتن: أيمن الرمادي
الكابتن: أيمن الرمادي
نورهان عادل

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن أخر تطورات الحالة الصحية للكابتن أيمن الرمادي، متمنيًا له الشفاء التام والعاجل، وأن يعود إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامجه الإذاعي «الكلام المظبوط»، إن الحالة الصحية لأيمن الرمادي أصبحت أفضل بكثير، لكنه لا يزال بحاجة إلى فترة نقاهة قبل العودة إلى ممارسة نشاطه من جديد.

وأضاف حتحوت أن الرمادي يرغب في العودة، إلا أن الأطباء نصحوه بعدم العودة في الوقت الحالي، مع ضرورة الانتظار لمدة أسبوع أو أسبوعين، حتى يحصل على الراحة الكافية ويستكمل فترة التعافي.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الرمادي في مرحلة النقاهة، وفقًا لتعليمات الأطباء، معربًا عن أمله في عودته سريعًا بعد تحسن حالته الصحية.

واختتم هاني حتحوت حديثه بتوجيه أمنياته القلبية للكابتن أيمن الرمادي بالشفاء العاجل، قائلًا: «كل الأمنيات القلبية للكابتن أيمن الرمادي بالشفاء التام والعاجل، ويرجع بألف سلامة».

هاني حتحوت أيمن الرمادي الإعلامي هاني حتحوت

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