سيناتور روسي: ما كان الروس يوما أعداء للفرنسيين.. وماكرون يبحث عن خصم في المكان الخطأ

انتقد السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، معتبراً أن باريس ينبغي أن تبحث عن أسباب أزمتها الداخلية بدلاً من التركيز على ما وصفه بالتهديد الروسي.

وقال بوشكوف، رئيس لجنة السياسة الإعلامية والتفاعل مع وسائل الإعلام في مجلس الاتحاد الروسي، في منشور عبر قناته على تطبيق «تلغرام»، إن إرث ماكرون يتمثل في «فرنسا تحترق»، مشيراً إلى الاضطرابات التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية، بينها ليموج ومرسيليا.

وأضاف السيناتور الروسي أن فرنسا تعيش، بحسب وصفه، حالة من الصراع الداخلي، معتبراً أن ذلك يأتي نتيجة السياسات المرتبطة بحرية الهجرة المطلقة، فيما اتهم ماكرون بإثارة المخاوف من روسيا بدلاً من التعامل مع التحديات التي تواجه بلاده.

وأكد بوشكوف أن روسيا لم تكن يوماً عدواً للفرنسيين، قائلاً إن على الفرنسيين البحث عن أعدائهم في مكان آخر، في انتقاد مباشر للخطاب الفرنسي بشأن التهديدات الروسية.

احتجاجات واسعة ومواجهات مع الشرطة

وتأتي تصريحات بوشكوف عقب احتجاجات شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المناطق الأخرى في 17 أكتوبر، اعتراضاً على ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وفقاً لما أورده التقرير.

وبحسب تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية، شارك نحو 800 ألف شخص في الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المدن من مظاهرات سلمية إلى أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع قوات الشرطة.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز توقيف 1800 شخص في أنحاء البلاد، مؤكداً أن السلطات ستلاحق المتورطين في أعمال التخريب والنهب.

وتسلط تصريحات السيناتور الروسي الضوء على استمرار التوتر في الخطاب السياسي بين موسكو وباريس، في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً داخلية على خلفية الأوضاع الاقتصادية والاحتجاجات الشعبية.