قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث العسكري: مشاركة القوات المسلحة في المشروعات التنموية الكبرى في إطار مفهوم شامل لقوة الدولة
أعباء الطاقة تثقل كاهل أوروبا.. 100 مليار يورو تكاليف إضافية منذ بداية 2026
معهد علوم البحار يبحث التعاون مع الفلبين في الاستزراع السمكي وحماية البيئة البحرية
الدوري الإنجليزي| ليدز يونايتد يتعادل مع مانشستر يونايتد.. وبورنموث يهزم سندرلاند
مجلس التعاون الخليجي يدعو لتصنيف الفصائل اليمنية كجماعة إرهابية
الرئيس الأوكراني يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر جهود إحلال السلام
عاصفة كتالونيا تربك حسابات برشلونة بعد خماسية بيتيس.. وتأهب مبكر لموقعة سان جيرمان
ياسر برهامي: جزى الله الرئيس السيسي خيرًا على موقفهمن دعم السعودية
ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل
موقف الفلسطيني أسد الحملاوي من الانضمام للأهلي.. تفاصيل
الدفاع المدني السعودي: إصابة 6 مواطنين في سقوط مقذوف على موقع سكني بنجران
وكالة الفضاء المصرية تدرب 20 مشاركا أفريقيا على تكنولوجيا الفضاء.. ديسمبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بابا الفاتيكان: تجاوزت المرحلة الصعبة وسأستأنف أنشطتي تدريجيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
أ ش أ

ترأس البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان الصلوات الأسبوعية بساحة القديس بطرس في أول ظهور علني له اليوم الأحد بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية.

وأعلن البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان - في كلمته بهذه المناسبة - أنه سيستأنف أنشطته تدريجيا بعد تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأعرب بابا الفاتيكان عن شكره للطاقم الطبي والممرضين وجميع العاملين في مستشفى جيميللي بالعاصمة الإيطالية روما، التي أجريت العملية الجراحية له، مضيفا أن هذه التجربة يشعر بقرب خاص من الذين يعانون من الضعف بسبب المرض.

ومن جانبه، أعلن الجراح ستيفانو مارغاريتورا - الذي أجرى العملية للبابا - أن البابا سيحتاج إلى حوالي عشرة أيام للتعافي التام، مشيرا إلى أنه لا توجد أسباب طبية تمنع سفره إلى أمريكا اللاتينية، المقرر في السادس من نوفمبر المقبل.

بابا الفاتيكان ساحة القديس عملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على كيتارا الأوغندي بالكونفدرالية

أحمد ربيع

ضربة جديدة للزمالك.. أحمد ربيع مهدد بالغياب عن مباراتي بترول أسيوط والجيش الرواندي

الكابتن: حسام غالى

حسام غالي: فوز الأهلي خارج ملعبه بعد التأخر بهدف مؤشر على تحسن الأداء

بالصور

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد