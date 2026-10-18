بابا الفاتيكان: تجاوزت المرحلة الصعبة وسأستأنف أنشطتي تدريجيا

ترأس البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان الصلوات الأسبوعية بساحة القديس بطرس في أول ظهور علني له اليوم الأحد بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال عقدة رئوية.

وأعلن البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان - في كلمته بهذه المناسبة - أنه سيستأنف أنشطته تدريجيا بعد تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأعرب بابا الفاتيكان عن شكره للطاقم الطبي والممرضين وجميع العاملين في مستشفى جيميللي بالعاصمة الإيطالية روما، التي أجريت العملية الجراحية له، مضيفا أن هذه التجربة يشعر بقرب خاص من الذين يعانون من الضعف بسبب المرض.

ومن جانبه، أعلن الجراح ستيفانو مارغاريتورا - الذي أجرى العملية للبابا - أن البابا سيحتاج إلى حوالي عشرة أيام للتعافي التام، مشيرا إلى أنه لا توجد أسباب طبية تمنع سفره إلى أمريكا اللاتينية، المقرر في السادس من نوفمبر المقبل.