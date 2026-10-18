عموتة يتدخل لإنقاذ سفيان بن جديدة فنيًا ويحدد أسباب تراجع مستواه

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تدخل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل معالجة تراجع مستوى مواطنه سفيان بن جديدة، مهاجم الفريق، والعمل على تطوير مستواه الفني والبدني خلال الفترة المقبلة.

عموتة يتدخل لإنقاذ سفيان بن جديدة فنيًا

وأكد المصدر أن عموتة أجرى تقييمًا فنيًا لأداء بن جديدة خلال مشاركاته الأخيرة، وحدد عددًا من السلبيات التي ظهرت على اللاعب، في ظل عدم تقديمه المستوى المنتظر منذ انضمامه إلى صفوف الفريق، وهو ما دفع الجهاز الفني للتحرك سريعًا لتصحيح هذه الأخطاء.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني يرغب في وضع برنامج بدني مكثف للمهاجم المغربي، بهدف تحسين معدلات لياقته وزيادة مرونته في التحرك داخل الملعب، خاصة في ظل وجود ملاحظات بشأن زيادة وزنه، وتأثير ذلك على سرعته وقدرته على التحرك بصورة فعالة خلال المباريات.

وأضاف أن عموتة يسعى إلى تجهيز بن جديدة بالشكل الأمثل، ومنحه فرصة أكبر لإثبات قدراته، في ظل قناعة الجهاز الفني بأهمية تطوير مستواه بدلًا من الاستمرار في ظهوره بصورة لا تتناسب مع طموحات الفريق.

وأشار المصدر إلى أن المهاجم المغربي يواجه منافسة قوية على مركز رأس الحربة مع الجزائري منصف بقرار، الذي حصل على فرصة المشاركة أساسيًا خلال المواجهات الماضية، ما يزيد من أهمية استجابة بن جديدة لتعليمات الجهاز الفني والعمل على تحسين مستواه في التدريبات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة عموتة يترقب تطور أداء بن جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة عموتة في رفع جاهزية جميع العناصر الهجومية، ومنح الفرصة للاعب الأكثر قدرة على تنفيذ متطلبات الفريق وتقديم الإضافة المطلوبة في خط هجوم الأهلي.