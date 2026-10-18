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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التربية والتعليم يؤكد حرص مصر على تعزيز الشراكة التعليمية مع اليابان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أ ش أ

 أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الياباني والاستفادة من خبراته المتميزة في تطوير أساليب التعليم والإدارة المدرسية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى الطلاب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، مع هاجيمي هيجوتشي مدير مجموعة التعليم الأساسي في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، لبحث آليات دعم التعاون المشترك ومتابعة مجالات العمل القائمة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم.

وأكد الوزير أن التعاون المصري الياباني في مجال التعليم يمثل نموذجًا للشراكات الدولية الهادفة إلى إحداث تطوير حقيقي ومستدام في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى خطط التوسع في المدارس المصرية اليابانية، التي يبلغ عددها حاليًا 103 مدارس على مستوى الجمهورية، وتقدم نموذجًا تعليميًا يجمع بين المناهج المصرية وأنشطة «التوكاتسو» اليابانية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير المنظومة التعليمية، من خلال زيادة أعداد الخبراء والمشرفين اليابانيين بالمدارس المصرية اليابانية، والخطوات التنفيذية لبرامج إعداد وتأهيل المعلمين بالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المعلمين والقيادات التعليمية، وضمان استدامة تطبيق الممارسات التعليمية المتميزة.

ومن جانبه، أعرب هاجيمي هيجوتشي مدير مجموعة التعليم الأساسي بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص الوكالة على مواصلة دعم جهود تطوير المنظومة التعليمية في مصر، وتعزيز الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، من خلال تبادل الخبرات وتطوير برامج تدريب المعلمين ودعم منظومة المدارس المصرية اليابانية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين الجانبين المصري والياباني، بما يدعم جهود تطوير التعليم، ويعزز تبادل الخبرات، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية.

وحضر اللقاء من الجانب الياباني الدكتور تاناكا شينشيرو، مستشار أول التعليم بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، وإيشينو ساياكو، مسؤول برامج بالوكالة، وهبة الحسيني، مسؤول برامج بالوكالة، وسيتوجوتشي نوبوهيرو، خبير بالوكالة.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ونيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة أمل رفعت، المدير التنفيذي لبرنامج هيروشيما لتنمية المعلمين ومستشار الوزير للعلاقات المصرية اليابانية.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم هاجيمي هيجوتشي الشراكة الاستراتيجية

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