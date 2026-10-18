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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وكالة الفضاء المصرية تدرب 20 مشاركا أفريقيا على تكنولوجيا الفضاء.. ديسمبر 2026

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية
أ ش أ

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، بالتعاون مع “الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية” التابعة لوزارة الخارجية، فتح باب التقدم للبرنامج الأفريقي السنوي للتدريب لعام 2026، والذي يستهدف تعزيز قدرات الكوادر الأفريقية في استخدام تكنولوجيا الفضاء لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة 20 متدربًا من الدول الأفريقية، على أن يكون البرنامج ممولًا بالكامل.

وأشارت الوكالة - في بيان اليوم الأحد- إلى أن البرنامج، الذي يُعقد على مدار 10 أيام تدريبية خلال الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر 2026، يهدف إلى تنمية المهارات العملية للمشاركين في استخدام بيانات الأقمار الصناعية لدعم اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ومواجهة تحديات التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تعقد فعاليات البرنامج في الأكاديمية الفضائية المصرية بالمدينة الفضائية في القاهرة الجديدة، على أن يكون آخر موعد للتقدم 9 نوفمبر، وإعلان النتائج في 22 نوفمبر.

ويتضمن التدريب: الاستشعار عن بُعد باستخدام التقنيات البصرية والرادارية، ونظم المعلومات الجغرافية وإعداد الخرائط ومعالجة صور الأقمار الصناعية، إلى جانب تطبيقات رصد الأرض في مجالات الزراعة والمياه والتخطيط العمراني وإدارة الكوارث.

كما يشمل تحليل السلاسل الزمنية ورصد التغيرات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجال رصد الأرض، فضلًا عن ورش عمل تطبيقية باستخدام صور أقمار صناعية حقيقية، ودراسات حالة، وإعداد مشروع يرتبط باحتياجات كل دولة، وزيارة فنية إلى المدينة الفضائية المصرية.

ويستهدف البرنامج، المتخصصين والعاملين في وكالات الفضاء الأفريقية، والهيئات الوطنية المعنية بتطبيقات الفضاء، والوزارات والمؤسسات العامة ومراكز البحوث والجامعات.

وكالة الفضاء المصرية الوكالة المصرية وزارة الخارجية تكنولوجيا الفضاء

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