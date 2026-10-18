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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير إستراتيجي: مصر لا تخوض حربا لضرب أحد.. ودعمنا للمملكة دفاعي بحت لحماية أراضيها

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان، أن ما يتردد من شائعات ومحاولات لتصوير أن مصر «تتجه لخوض حرب» أو توجيه ضربات لليمن، هو فهم مغلوط تمامًا وتأويل غير صحيح.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إلى أن حديث القيادة السياسية وتوجيهاتها جاءا حاسمين وواضحين ولا يحتملان أي لبس، حيث يرتكز الموقف المصري بشكل قاطع على دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية دفاعيًا، والاصطفاف لحماية أمن الأراضي والحدود والسيادة الجوية للمملكة في إطار الدفاع المشترك.

الأطر الدستورية ومحددات التحرك العسكري

وأوضح الخبير العسكري أن هناك فارقًا استراتيجيًا جوهريًا في العلوم العسكرية بين مفاهيم «الدفاع» ومفاهيم «الهجوم»، لافتًا إلى أن أي تحرك مصري تحكمه أحكام الدستور والتشريعات الوطنية التي تُلزم بالحصول على موافقة مجلس النواب المصري، وهو ما يناقشه البرلمان حاليًا في جلساته.

وأكد أن مصر جاهزة للمعاونة العسكرية الدفاعية في حال طلبت المملكة العربية السعودية ذلك رسميًا، لحماية أراضيها وحدودها الجغرافية والسياسية ومجالها الجوي، مشددًا على أن مصر لا تنوي إطلاقًا غزو أراضي الغير أو الاعتداء على أحد.

طبيعة التهديدات واستهداف الأعيان المدنية

واختتم اللواء أسامة كبير تصريحاته بالإشارة إلى التطورات الميدانية الراهنة، وما شهده الموقف من تصعيد يتمثل في استهداف المنشآت والأعيان المدنية الحيوية داخل المملكة بقدرات نيرانية بعيدة المدى على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك محطات تحلية المياه، ومرافق الطاقة، ومواقع شركة «أرامكو»، وخطوط النفط، والمطارات.

وأوضح أن ذلك يفرض على الدول الشقيقة تقديم الدعم الدفاعي البحت لمنع تلك التهديدات وحماية أمن المنطقة واستقرارها، دون الخروج عن مسار الدفاع عن النفس.

أسامة كبير القوات المسلحة الجيش

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