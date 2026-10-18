الرئيس الأوكراني يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر جهود إحلال السلام

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بأنه أجرى محادثة مع مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بحث معهما خلالها جهود إحلال السلام والتعاون المستمر بين الجانبين.

وأكد زيلينسكي -في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس"- أن "السلام لا يتحقق إلا من خلال القوة والتعاون القائم على الثقة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك، ولضمان أن يظل الموقف الأمريكي قوياً بما يسهم في تقريب السلام، الذي ينتظره الجميع".

وأوضح أنه ناقش مع المبعوثين الأمريكيين "نتائج الاجتماع الذي عُقد بين فريقينا في فلوريدا"، مضيفاً "يواصل فريقانا التواصل بشكل شبه مستمر. كما نعمل حالياً على الإعداد للخطوات الدبلوماسية القادمة".

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تُطلع شركاءها باستمرار على حقيقة الأوضاع الميدانية، وكذا التحديات المتعلقة بالدفاع الجوي، مشيراً إلى أن "الكثير في هذا الصدد يعتمد على الموقف الأمريكي تحديداً".

واختتم منشوره قائلا "تؤكد أوكرانيا استعدادها للعمل على نحو بنّاء ونزيه، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة. أشكر كل من يدعم أوكرانيا في أمريكا، ويدعم هذا النهج تحديداً".