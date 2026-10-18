المطارات المصرية تحقق نموا إيجابيا منذ بداية 2026 بنسبة 3%

واصلت المطارات المصرية تحقيق معدلات نمو إيجابية في حركة النقل الجوي منذ يناير و حتى سبتمبر من العام الجاري، في انعكاس لمرونة قطاع الطيران المدني المصري وقدرته على الحفاظ على استقرار حركة التشغيل ومواصلة النمو، رغم التحديات الإقليمية المحيطة، مدعومًا بتنامي الطلب على المقاصد السياحية المصرية واستمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق الدولية.

وسجل إجمالي أعداد الركاب بالمطارات المصرية، حتى نهاية سبتمبر 2026، نحو 20 مليونًا و846 ألفًا و939 راكبًا، محققًا معدل نمو بلغ 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وعلى مستوى المطارات، سجل مطار الغردقة الدولي نحو 8 ملايين و764 ألفًا و968 راكبًا، بنسبة نمو بلغت 6%، فيما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي نحو 6 ملايين و779 ألفًا و989 راكبًا، محققًا نموًا بنسبة 4%. كما سجل مطار الأقصر الدولي نحو مليون و49 ألفًا و881 راكبًا، بنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالعام الماضي.

وفي مؤشر لافت، حقق مطار أبو سمبل الدولي نموًا استثنائيًا في حركة الركاب، حيث سجل نحو 105 آلاف و57 راكبًا، بزيادة بلغت 51% مقارنة بعام 2025.

كما واصل مطار العلمين الدولي تحقيق معدلات نمو ملحوظة، مسجلًا نحو 193 ألفًا و517 راكبًا، بنسبة زيادة تجاوزت 30%، بما يعزز مكانته كبوابة جوية مهمة لخدمة ساحل البحر المتوسط.

وفي هذا السياق، أكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذي، أن استمرار تحقيق معدلات النمو الإيجابية في حركة الركاب يعكس تنامي جاذبية المقاصد المصرية وتنوع أنماط السياحة بها، فضلًا عن قدرة المطارات المصرية على الحفاظ على استقرار التشغيل ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الشركة المصرية للمطارات تواصل جهودها لتطوير المطارات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتناسب مع معدلات النمو الحالية والمتوقعة في حركة السفر، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم انسيابية التشغيل ويعزز قدرة المطارات على استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.