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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماليزيا تقترح إنشاء آلية في إطار "آسيان" للتعامل مع أزمة الضباب الدخاني

أزمة الضباب الدخاني
أزمة الضباب الدخاني
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم "الأحد"، أن بلاده اقترحت إنشاء آلية ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) للتعامل مع الضباب الدخاني العابر للحدود، الناجم عن حرائق الغابات والأراضي.

يأتي ذلك في وقت أدى فيه الدخان المنبعث من حرائق الغابات المستمرة في إندونيسيا المجاورة إلى تغطية أجزاء من جنوب شرق آسيا، بما فيها ماليزيا، بالضباب الدخاني السام، مما دفع مركز آسيان للأرصاد الجوية إلى إعلان رفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى في جنوب شرق آسيا.

وأوضح أنور إبراهيم، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الحكومة الإندونيسية نشرت عشرات الآلاف من الأفراد ووفرت موارد جوية متنوعة لاحتواء الوضع الذي يثير قلقاً متزايداً، مؤكداً استعداد بلاده الدائم لتقديم المساعدة لإندونيسيا.

وكتب رئيس الوزراء الماليزي "انطلاقاً من روح التضامن والعلاقات الوثيقة بين الدول المتجاورة، تؤمن ماليزيا بضرورة مواجهة التحديات العابرة للحدود من خلال العزم والمسئولية المشتركين".

وأضاف "لقد اقترحنا آلية تعاون على مستوى رابطة (آسيان) لتعزيز التنسيق والجاهزية والعمل الجماعي في التصدي للضباب الدخاني العابر للحدود".

وذكر أنور أن الضباب الدخاني أثر على المواطنين الماليزيين، مما أدى إلى إغلاق المدارس في العديد من الولايات والمناطق.

وشدد على أن سلامة ورفاهية السكان في جميع أنحاء المنطقة يجب أن تظلا أولوية قصوى.

رئيس الوزراء الماليزي ي أنور إبراهيم جنوب شرق آسيا

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